Białystok. Miasto pilotażowo otworzy dla rowerzystów buspas na ul. Jurowieckiej

- Pilotażowo rowerzyści wjadą na buspas w ul. Jurowieckiej. Zgodnie z decyzja prezydenta Tadeusza Truskolaskiego przystąpiliśmy do prac, aby stało się to jeszcze w tym miesiącu - napisał na twitterze wiceprezydent Białegostoku Przemysław Tuchliński.

- Wpuszczenie rowerzystów na buspas na ulicy Jurowieckiej to dobre rozwiązanie. Skoro nie może tam być po prostu drogi dla rowerów, to niech będzie taki kompromis. Liczymy jednak na to, że Jurowiecka to wypadek przy pracy i o infrastrukturze dla rowerzystów miasto będzie pamiętało przy okazji wszystkich inwestycji drogowych - komentuje Piotr Kempisty z Rowerowego Białegostoku.

Białystok. Ulica Jurowiecka to dla rowerzystów droga przez mękę. Czy miasto powinno wpuścić rowery na buspas? [ZDJĘCIA, WIDEO]