Białystok, Łomża, Suwałki. Już bezpośrednio załatwisz paszport

Wizyty będą umawiane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona.

Numery kontaktowe:

BIAŁYSTOK – 85 742 65 91,

ŁOMŻA – 86 216 37 04,

SUWAŁKI – 87 566 41 18.

Uwaga, niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje jej anulowanie i konieczność ponownej telefonicznej rejestracji nowej wizyty.

Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową. Opłatę paszportową wnosi się kartą płatniczą w Oddziale lub przelewem, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek: Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 94101010490000392231000000

tytułem „opłaty paszportowej”

Dzieci do piątego roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Również do odbioru paszportu dla dziecka (do 18. roku życia) konieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników. Niezbędne będzie również zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w masce oraz w rękawiczkach (zdjęcie maski i rękawiczki nastąpi wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji i pobrania odcisków linii papilarnych).