Białystok. Lodowisko i pływalnie w czasie świąt Bożego Narodzenia 2019 i Nowego Roku. W święta na łyżwy lub na basen.

Boże Narodzenie i Nowy Rok to okazja do wspólnego świętowania. Ten czas można także spędzić aktywnie, do czego zachęca BOSiR, udostępniając swoje obiekty w dni wolne od pracy i szkoły.

Lodowisko Białystok

Idealnym miejscem na świąteczne wyście w rodziną i znajomymi jest Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28.

W Wigilię i Boże Narodzenie (24 i 25 grudnia) będzie nieczynne, ale już od drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia zaprasza na dodatkowe wejścia na taflę. Obiekt będzie czynny także w dni na przełomie roku.

Na łyżwy lodowisko zaprasza: