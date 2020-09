Białystok. Koronawirus w kolejnych szkołach. Zakażeni uczniowie, rodzice i personel!

Białostocki nauczyciel zaprasza uczniów na WF w domu

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, przynajmniej do 25 marca, zamknięte są wszystkie szkoły. Wiele lekcji odbywa się teraz online. Jednak nie są to lekcje wychowania fizycznego. Bo jak przeprowadzić je bez wychodzenia z domu? Okazuje się, że się da. Udowodnił to Gracjan Konstantynow...