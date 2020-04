Białystok. Czy nie będzie opłat za żłobki?

Wysokość opłat za żłobki samorządowe reguluje uchwała Rady Miasta Białystok z 28 listopada 2011 r. Obecnie rodzice płacą miesięcznie 200 zł opłaty stałej. Uchwała nie przewiduje odstąpienia od pobierania opłat w razie epidemii czy klęski żywiołowej.

Dlatego prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski na najbliższej sesji Rady Miasta zwróci się do radnych z projektem uchwały zwalniającej rodziców z ponoszenia tych kosztów za okres, kiedy ich dzieci nie uczęszczały do żłobków z powodu pandemii koronawirusa – czyli od połowy marca do czasu, kiedy żłobki znów zaczną funkcjonować. Jeśli ktoś już wniósł tę opłatę, na przykład za kwiecień, zostanie ona zaliczona na poczet kolejnych miesięcy, gdy dzieci będą już ze żłobków korzystać.

– Przyznaję, że to duże obciążenie dla budżetu miasta, ale chcemy w ten sposób wspomóc rodziców. Rozumiem, że dla nich to jest także bardzo trudny okres – powiedział Tadeusz Truskolaski.