Białystok. BOSiR otwiera obiekty: plaża Dojlidy, Tor Wschodzący Białystok, stadion lekkoatletyczny

Rząd znosi pierwsze ograniczenia. Można wejść do parków i lasów, jeździć na rowerze, są nowe zasady w handlu ETAPY ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

– Już na początku maja będzie można wybrać się do ośrodka „Dojlidy” i skorzystać z oferty wypożyczalni. Jednak trzeba pamiętać, że korzystanie z niektórych innych atrakcji ośrodka, np. placów zabaw i siłowni, nadal jest zabronione – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

O szczegóły od następnego tygodnia będzie można pytać w kasie ośrodka (tel. 85 733 25 55). Do tego czasu w godz. 8-15 można dzwonić do biura ośrodka (tel. 85 743 32 23). Wstęp na teren ośrodka „Dojlidy” będzie bezpłatny.

Zgodnie z wytycznymi z obiektu będzie mogło korzystać jednorazowo maksymalnie 6 osób (bez względu na to, czy są to kierowcy, pasażerowie czy mechanicy). Co ważne, nie będzie możliwe korzystanie z jazd bez wcześniejszej internetowej rezerwacji i dokonania opłaty w systemie PayU. Będzie też wymagane wcześniejsze wydrukowanie i podpisanie oświadczenia, dostępnego na podstronie toru na www.miejskoaktywni.pl.