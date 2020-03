Białystok. 31. rocznica ocalenia miasta. W 1989 roku na torach przy ul. Poleskiej wykoleiły się cysterny z chlorem [ZDJĘCIA]

Przychodzę tu co roku by podziękować Panu Bogu za ocalenie miasta. To był ewidentny cud - mówiła Elżbieta Topczewska. - Pamiętam to jak dziś. Wracając pociągiem z Warszawy wzięłam na drogę "Express Wieczorny", a tam czarnymi literami "Czarne chmury nad Białymstokiem. Wiadomo, nie było wtedy komórek, a w Białymstoku mąż i dzieci. Jechałam z taką duszą na ramieniu, że głowa mała.