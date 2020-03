Białostockie zielone przystanki docenione przez internautów. Ponad tysiąc głosów zapewniło pierwsze miejsce w konkursie

Nowa aplikacja. Zamów prezenty, leki bez recepty, zakupy spożywcze

Mieszkańcy Białegostoku mogą zamawiać z dostawą do domu... cokolwiek. Lunch w porze obiadowej, mleko z supermarketu, leki bez recepty czy proszek do prania - wszystko to, użytkownik Glovo może zamówić przez aplikację. Kurier dostarczy przesyłkę pod drzwi w mniej niż godzinę.