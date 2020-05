Białostockie roboty Stekop do walki z koronawirusem w sklepach, urzędach, szpitalach. Sprawdzą temperaturę i dostarczą leki [zdjęcia]

– To jedyne bezpieczne rozwiązanie, które powinno mieć zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie występują skupiska ludzi. Co ważne, roboty pomagają chronić osoby przebywające na kwarantannie. W bezpieczny sposób dostarczą posiłki, leki i inne niezbędne środki – mówi Marek Nowakowski, dyrektor do spraw technicznych w Stekop S.A. – firmie, która właśnie stworzyła prototyp takiego mobilnego urządzenia. – Robot powstał na zlecenie z rynku azjatyckiego, ale oczywiście na stałe będzie on dostępny w naszej ofercie.

– Nasze urządzenie jest w stanie zeskanować twarz i zgrać wszystkie dane. Zapisujemy obraz i wynik pomiaru temperatury lub braku maseczki. To w efekcie daje możliwość przypisania kolejnego pomiaru do tej samej osoby. Pomiar temperatury ciała jest automatycznie pobierany i wysyłany do określonej bazy. Jest to bardzo ważne, ponieważ gorączka to niezwykle częsty objaw COVID-19. Zautomatyzowane systemy kamer, stosowane w połączeniu z czujnikami termicznymi i algorytmami widzenia w robotach autonomicznych lub zdalnie sterowanych, mogą być wykorzystywane do monitorowania temperatur pacjentów w szpitalach, miejscach publicznych czy przy wejściach do obiektów użyteczności publicznej – mówi Marek Nowakowski.

Co więcej urządzenia, które powstają w firmie Stekop, mogą służyć także do wszelkich procesów dezynfekcyjnych.

– Można powiedzieć, że to automatyczny środek do dezynfekcji rąk, ale system sterylizacji może dezynfekować ludzi, na przykład personel medyczny. Roboty poruszają się zdalnie bez udziału człowieka – dodaje przedstawiciel Stekopu.