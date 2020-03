Białostocka Komunikacja Miejska. Brakuje papierowych biletów. Właściciele kiosków skarżą się, że nie można ich dostać w hurtowniach

O problemach z dostaniem papierowych biletów informowaliśmy już na początku marca, kiedy w życie weszły podwyżki i nowe rodzaje biletów. Miasto wtedy zapewniało, że wydrukowało ok. 400 tys. papierowych jednorazówek. Zostały one przekazane do trzech hurtowni, w których mogą zaopatrywać się sklepy, czy kioski.

Białostocka Komunikacja Miejska. Pasażerowie mają olbrzymie problemy z kupieniem nowych papierowych biletów. Pytają też o wieloprzejazdowe

- Jeżeli pasażerowie chcą kupować papierowe bilety, to miasto powinno im to ułatwić. Ludzie powinni mieć wybór. Jak idą do piekarni to mogą sobie kupić chleb biały albo razowy. Dlaczego z biletami jest inaczej? Tym bardziej, że nie wszyscy posiadają karty miejskie - podkreśla właściciel punktów sprzedaży.