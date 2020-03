Będzie więcej testów na koronawirusa na Podlasiu

- Prosimy i błagamy gdzie się da, ale już od dłuższego niestety czasu oczekujemy na dostawę części elementów wyposażenia laboratorium, a przede wszystkim na środki ochrony osobistej dla personelu pracowni. Jeśli nie będzie komplikacji, laboratorium UMB rozpocznie pracę na początku przyszłego tygodnia - informuje prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju UMB - Problemem są opóźnienia w dostawach, bo laboratorium to nie tylko jedno czy dwa urządzenia, które uczelnia akurat posiada, ale szereg innych elementów koniecznych do adaptacji pomieszczeń czy organizacji transportu. W czasach "pokoju" uczelnie medyczne nie zajmują się pilną diagnostyką genetyczną zakażeń wirusami dróg oddechowych, ale już od kilku tygodni ekspresowo się do tego przygotowywaliśmy, bo mamy teraz czas swoistej wojny z koronawirusem - przyznaje profesor.