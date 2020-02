Będzie nowa stacja Białystok. Decyzja o lokalizacji przebudowy stacji kolejowej w ramach modernizacji Rail Baltiki

Będzie ona prowadzona w ramach modernizacji odcinka trasy kolejowej E75 Czyżew-Białystok. To fragment międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Po przebudowie pociągi pasażerskie będą kursować z prędkością 200 km/h, a towarowe - 120 km/h.

Na stacji przewidziano także kompleksową modernizację torów. Podróżni do dyspozycji będą mieli cztery perony. Wszystkie zostaną zadaszone w sposób łamany w stylu nawiązującym do zabytkowego charakteru przebudowywanego dworca.

- Obecny układ komunikacyjny, który wychodzi z Białegostoku on strony technicznej jest trochę zabytkowym - mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. - Dlatego cieszy, że Polskie Linie Kolejowe podejmują się tak ważnej inwestycji.

W samym Białymstoku zostanie przebudowanych 6 kilometrów torów od ulicy Sitarskiej do przystanku Wiadukt. Zostanie on rozebrany, a w okolicach przejścia podziemnego, łączącego ul. Starosielce i Hetmańską powstanie nowy przystanek - Białystok Zielone Wzgórza. Największe zmiany nastąpią jednak na samej stacji Białystok, gdzie trwa przebudowa dworca.

Aby zapewnić bezpieczne i wygodne dojście do pociągów oraz dworca PKS powstanie przejście podziemne z pochylniami. – Dzięki temu osoby o różnym stopniu niepełnosprawności będą mogły korzystać z udogodnień nowej stacji - wylicza wojewoda

- Do przystanków autobusowych z peronu, na którym zatrzymają się pociągi regionalne z Czeremchy, Szepietowa czy Suwałk, będzie dosłownie kilka metrów. Pozwalamy na przesiadkę dosłownie w przeciągu minuty - mówi Andrzej Kierman, dyrektor PKP PLK w Białymstoku.

To oznacza, że znikną dwie kładki na torami.

Most na Narwi Odcinek ten został podzielony - jeśli chodzi o wydawanie decyzji lokalizacyjnych - na kilka etapów. Otrzymały ją już stacja Czyżew i Szepietowo. W tej chwili prowadzone jest postępowanie dla 20-kilometrowego odcinka od stacji Szepietowo do łap, ale bez samej stacji. W przypadku tej ostatniej inwestor nie złożył jeszcze wniosku.

- Prace mają być prowadzone etapami, a zamknięcia tak zostaną zsynchronizowane, by pociągi dojeżdżały, zatrzymywały się i krzyżowały - mówi przedstawiciel PLK. - Zresztą nie tylko w Białymstoku, ale na każdych stacjach.

Co ważne, inwestor nie przewiduje ograniczenia ruchu podczas modernizacji.

- Nie ukrywamy, że to ogromny zakres prac. Ale liczymy, że dobry wykonawca poradzi sobie z nimi w terminie - mówi Andrzej Kierman.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji to wstęp do starania się o pozwolenie na budowę. Do tej inwestor otrzymał je na stację Czyżew i stację Szepietowo.

Projekt modernizacji całego odcinka Czyżew- Białystok zakłada przebudowę ponad 70 km torów i sieci trakcyjnej, oraz ośmiu mostów kolejowych, w tym największego, prawie 200 metrowego mostu na rzece Narew w Uhowie koło Łap. Planowana jest też budowa 29 skrzyżowań dwupoziomowych. Tak zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

