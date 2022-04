Bądź Eko na co dzień. Już w sobotę możesz zdobyć sadzonki za odpady! Bądź eko i przyjdź do Atrium Biała Paweł Kamiński

"Bądź EKO na co dzień" to nowe wydarzenie, dzięki któremu Twój ogród może stać się bogatszy o sadzonki drzew sosny, świerka, dębu, olszy i brzozy lub krzewów takich jak bukszpan, mahonia, berberys, pigwowiec, ligustr i żywotnik. Wystarczy przynieść ze sobą na wymianę makulaturę, plastikowe butelki lub nakrętki. Mamy do rozdania aż 2000 sadzonek. Z kolei dzieci będą mogły wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach.