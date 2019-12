Airbrush w Białymstoku. Katarzyna Heller przy użyciu powietrznego pędzla tworzy piękne makijaże (zdjęcia)

Pani Kasia przyznaje, że na początku nie było łatwo. To była w końcu jej pierwsza styczność z makijażem. Sama korzystała jedynie z tuszu do rzęs. Jednak z każdą kolejną pomalowaną buzią, nowym kształtem oka czy twarzy, zyskiwała coraz większe doświadczenie.

- Będąc na urlopie macierzyńskim pomyślałam, że po co mamy płacić komuś, skoro na potrzeby sesji mogłabym robić to sama – wspomina białostoczanka.

Wszystko zaczęło się kilka lat temu. Mąż pani Katarzyny Heller jest zawodowym fotografem. Jako że do sesji zdjęciowych potrzebował makijaży, często współpracował z różnymi wizażystami. Do czasu.

Powietrzny pędzel

Pani Kasia na początku pracowała metodą tradycyjną. Podkład nakładała gąbeczką lub pędzelkiem, tak jak wciąż robi to większość wizażystów czy osób, które malują się na co dzień. Jednak kilka lat temu zainteresowała się malowaniem techniką airbrush.

- Od razu się w tym zakochałam. Uważam, że w tej chwili jest to najlepsza z możliwych technik nakładania podkładu – podkreśla makijażystka.

Airbrush to tzw. powietrzny pędzel. Kosmetyczka nakłada kosmetyki nie za pomocą zwykłego pędzla czy gąbeczki, a przy użyciu aerografu, czyli metalowego pistoletu. Pod wypływem powietrza, na skórę natryskiwane są mikrodrobinki podkładu. Delikatnie zastygają na twarzy, nie tworząc przy tym efektu maski.

Techniką airbrush można zrobić wszystko, rozprowadzić podkład, zrobić brwi, pomalować powieki czy wykonturować twarz. Używa się go do bodypaintingu, można nim malować odrosty czy włosy czy ozdabiać paznokcie. To samo rozwiązanie wykorzystuje się przy malowaniu samochodów i opalaniu natryskowym.