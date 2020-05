8-24 maja Wirtualny PKO Półmaraton Białystok! Będą biegli!

- Skoro maj – musi być PKO Białystok Półmaraton, chociażby wirtualny. Ciężko pracowaliśmy, aby znaleźć najlepsze warunki do tego, abyście mogli realnie poczuć tak przez Was lubiany PKO Białystok Półmaraton. Dlatego przygotujemy prawdziwe medale, do jakich jesteście przyzwyczajeni. Wygenerujemy Wam numery startowe, które wraz z pakietem prześlemy po całym wydarzeniu do domu - pisze na stronie internetowej Fundacja Białystok Biega.

I tak odbędzie się Wirtualny PKO Białystok Półmaraton.

Zobacz jak było rok temu

Na czym polega Wirtualny PKO Białystok Półmaraton?

Biegacz sam zadecyduje gdzie i kiedy pobiegnie. Musi pokonać dystans półmaratonu 21 km i 100 metrów. Może to robić pokonując od razu cały dystans lub tez rozbić go na trzy dni startowe. Bieg lub biegi muszą się odbyć w dniach 8-24 maja 2020 r.