15. rocznica śmierci Jana Pawła II. W godzinę śmierci modlitwa o oddalenie zarazy

Co roku 2 kwietnia wieczorem z kościoła pod wezwaniem św. Ojca Pio wierni przemierzali w skupieniu drogę na Krywlany, gdzie 5 czerwca 1991 roku Jan Paweł II odprawił mszę podczas swojej wizyty w Białymstoku. W ten sposób białostoczanie upamiętniali rocznicę śmierci Ojca Świętego. W tym roku ze względu na stan epidemii nie będzie takich uroczystości. Po raz pierwszy od 14 lat.

- Zawsze po zostaje nam modlitwa, o którą Jan Paweł II prosił. Nawet w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski mówił: módlcie się za życia i po śmierci – mówi ks. Andrzej Kołpak, proboszcz parafii św. Ojca Pio. - Przed laty modliliśmy się za niego, teraz przez jego wstawiennictwo

Zachęca, by tego dnia sięgnąć do książki, kazania, filmu, czegoś, co pozostawił po sobie Jan Paweł II.